Homem é preso pertubando culto e xingando fiéis em igreja

A Polícia Militar foi acionada na noite de domingo (13), para deter um homem, de 26 anos, que estava perturbando, xingando e atrapalhando a realização de um culto numa igreja em Costa Rica, a aproximadamente 336 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o autor teria entrado no templo e começado a incomodar os participantes, proferindo palavras de baixo calão, arremessando as cadeiras e agindo de forma agressiva com os presentes no local.

Na sequência, a equipe policial encontrou o suspeito em um terreno baldio na região. Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia para as devidas providências. Acesse também: ‘Serial Killer’ deixa rastro de crimes no Distrito Federal e foge para Goiás

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)