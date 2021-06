Homem é preso na delegacia após coagir esposa a não registrar agressões

Engenheiro elétrico, de 28 anos, foi preso em flagrante pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) por coagir a esposa a não registrar as agressões praticadas por ele na madrugada desta sexta-feira (04).

Conforme informações da ocorrência, motivado por ciúmes, o suspeito agrediu a vítima que tentou escapar pulando a janela. O homem a perseguiu pela rua, e puxou ela pelos braços, cabelos e roupas de volta para a casa.

A mulher relatou que foi agredida com socos e tapas no rosto e na cabeça, além de ser jogada contra a parede. Posteriormente, o homem a trancou dentro do quarto, escondeu a chave e a deixou em cárcere privado até o amanhecer.

Após ele sair para trabalhar, a vítima pediu ajuda para parentes que a levaram à Delegacia da Mulher. Por meio do GPS, o autor localizou a vítima e foi até o local para tentar convencer ela a não fazer o boletim de ocorrência.

Conforme informações da polícia, os familiares ficaram com medo do suspeito já que ele fez ameaças de morte contra a mãe e irmã da vítima caso a mesma contasse sobre as agressões.

O homem recebeu voz de prisão ainda na recepção da CMB e aguarda audiência de custódia.