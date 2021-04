Homem é preso em Dourados com cocaína avaliada em R$400.000,00

Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (08) em Dourados, com 11 quilos e seiscentos gramas de cloridrato de cocaína. O indivíduo, que já tem passagem por tráfico de drogas e tentativa de homicídio, foi autuado em flagrante por tráfico e associação ao tráfico pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON).

Após identificar movimentação típica de carga que seria retirada do local, a DEFRON realizou a incursão na casa. O imóvel, localizado no Bairro Vila Cachoeirinha, servia como entreposto de distribuição de cloridrato de cocaína, pasta base e crack, e estava com a localização sendo investigada há cerca de 40 dias pela DEFRON.

Lá eram armazenadas as drogas, pertencentes a uma facção criminosa, que fazia a distribuição para diversos bairros da cidade e também as enviava para outras cidade de Estados diversos.

A droga apreendida, com alto grau de pureza, estima um valor aproximado a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no Estado do Mato Grosso do Sul, com avaliação em muito superior às regiões Nordeste, Sul e Sudeste do país.

Veja no vídeo abaixo o momento da pesagem do entorpecente: