Homem é preso com 17 quilos de maconha em ônibus de viagem

Homem de 36 anos foi preso transportando maconha em um ônibus intermunicipal na madrugada deste sábado (12), na cidade de Ponta Porã – a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações do site Ponta Porã News, o autor estava com 19 tijolos de maconha na bolsa dele, depois de pesado somou em 17 quilos.

Ele confessou aos policiais que entregaria a droga em Campo Grande e receberia a quantia de R$ 3 mil reais.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Ponta Porã.

Foto: Reprodução/Ponta Porã News