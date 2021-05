Homem é preso após invadir casa de Neymar na França

No último domingo (16), um homem foi preso por invadir a residência onde mora o atacante da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain Neymar Junior, em La Celle-Saint-Cloud, uma pequena cidade onde na França. De acordo com o portal local L’Équipe, o homem, que não foi identificado, chegou a escapar dos seguranças do atleta, mas foi detido em uma cidade vizinha por policiais.

Diferente do que o site francês noticiou, em uma rede social, Neymar conta, em resposta à uma publicação no Instagram do Fox Sports, que o homem invadiu sua casa na “hora do almoço”, não pela madrugada. O homem levava uma mochila com livros religiosos, como bíblias, e queria entregá-las ao astro.

Mesmo fugindo, a pessoa foi presa na cidade vizinha de Bougival e foi encaminhado para uma clínica psiquiátrica para avaliar seu estado mental. Em campo, o Paris segue em busca pelo título nacional. Acesse também: Prefeitura da Capital retoma oficinas de esportes coletivos

(Com informações da revista Lance!)