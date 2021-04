Homem é executado com mais de 60 tiros no Iracy Coelho

Um homem identificado como Geraldo Ramos Villa, de 36 anos, foi executado com mais de 60 tiros, no bairro Iracy Coelho III em Campo Grande. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (16), por volta das 21h30. Segundo a esposa de Geraldo, os assassinos são dois homens que estavam em um carro Hyundai HB20 S de cor prata.

A esposa da vítima contou ainda, que o crime aconteceu no momento em que ela saiu para guardar o carro, uma camionete L200 de cor amarela, e foi cercada pelo HB20 prata. Dois homens desceram do veículo e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Assustada, ela correu para os fundos da casa e não conseguiu ver mais nada.

Geraldo morreu caído no chão, ao lado do carro. A perícia da Polícia Civil concluiu que ele foi alvejado com 61 disparos de fuzil de calibres 5.56 e 7.62. Perto do corpo também foram encontrados dois aparelhos celulares, além de um aparelho de DVR, que faz parte do circuito de câmeras de segurança da casa de Geraldo.