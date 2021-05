Homem é encontrado morto e suspeita é de latrocínio

Na manhã desta segunda-feira (10), um homem identificado inicialmente como Cícero foi encontrado morto no Distrito de Indápolis, em Dourados – distante 228 quilômetros de Campo Grande. A suspeita é que tenha ocorrido um latrocínio – roubo seguido de morte.

De acordo com informações do site Dourados News, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para atender a ocorrência, mas a vítima já estava morta.

Informações iniciais apontam que o homem seria comerciante na região e que teriam levado um veículo Fiat Strada após o crime.

Equipes da Polícia Militar estão no local para verificar o caso.

Em breve mais informações.