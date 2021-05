Homem é encontrado morto com facada no pescoço

Na noite deste sábado (22), um homem que não teve sua identidade divulgada foi encontrado morto com golpes de faca no pescoço. O fato aconteceu no jardim Jóquei Clube, em Campo Grande. Conforme boletim de ocorrência, uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu.

Após aviso sobre um homem estar caído com ferimentos na rua Sol Nascente, uma equipe da Polícia Civil foi até o local e encontrou o homem já morto. De acordo com o registro, a vítima possuía um corte no lado esquerdo do pescoço e um ferimento superficial na palma da mão.

No local, os policiais não encontraram documentos que pudessem identificar o homem. Suspeitos do crime também não foram localizados durante a investigação no local.

O caso foi registrado como homicídio simples na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.