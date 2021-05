Homem é arrastado pela Consul Assaf Trad e autor foge sem dar socorro

Após ser atropelado e arrastado pela Avenida Consul Assaf Trad, um homem identificado como Carlos Aparecido Galvão, 52 anos, que pilotava uma moto Honda CG, morreu na tarde desta quinta-feira (13). O autor que conduzia um Pálio, ano 86/89 de cor azul, fugiu do local sem dar socorro, conforme relatos das testemunhas que presenciaram o acidente.

Segundo informações preliminares, a vítima voltava do trabalho no momento em que foi atingido. Populares tentaram ir atrás do motorista que ocasionou a colisão, mas não conseguiram. Equipes da polícia que atenderam a ocorrência fazem buscas na região.

O Delegado da Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande (2ª DP), Enilton Zala, afirmou que segue com investigações intensas para capturar o autor, que deve responder por homicídio culposo.

*Matéria atualizada às 15h49min, para acréscimo de informações

Karine Alencar e Itamar Buzzatta