Homem é acusado e preso por assediar adolescentes em Taquarussu

A Polícia Civil, através da Delegacias do interior do Estado, prendeu na quarta-feira (23) um homem, de 34 anos, indiciado por assediar duas adolescentes em Taquarussu, a aproximadamente 329 quilômetros de Campo Grande. A prisão foi decretada no dia 18 de junho, após manifestação favorável do Ministério Público.

Segundo informações, o autor simpatizou com a família das vítimas, para molestá- las sem que ninguém soubesse. O investigado foi indiciado pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, com agravante mediante presença de criança ou adolescente na forma qualificada.

A investigação teve início no final abril de 2021 pela Delegacia de Polícia Civil de Taquarussu, após denúncia anônima feita junto ao Conselho Tutelar daquele Município. Durante este período foram realizadas diversas diligências, tendo autoridade policial responsável representado pela prisão preventiva do indiciado.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)