A Polícia Militar teve que fazer o uso da força para conter Rogério que estava descontrolado

Rogério Oliveira de Almeida, 27, foi preso após agredir três pessoas com um facão, entre as vítimas está o filho do vereador Jeferson Aislan, o jovem Victor Martins Aislan, 20, na rua Bela Dona, no bairro Vila Bela, em Coxim – 251 quilômetros de Campo Grande.