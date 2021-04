Homem desaparece de barco no rio em Corumbá, Bombeiros fazem buscas

Equipes do Corpo de Bombeiros estão à procura de um jovem de 25 anos que desapareceu na Baía do Tuiuiú, em Corumbá, município a 426 quilômetros de Campo Grande. De acordo com informações do irmão do rapaz, ambos estavam na embarcação e o jovem falou que ia ao banheiro, mas não retornou.

Várias pessoas procuraram por ele, mas até o momento não tiveram nenhuma pista do jovem dentro da embarcação. A suspeita é de que ele tenha caído no rio. O fato ocorreu por volta da meia-noite e desde hoje pela manhã, os bombeiros iniciaram as buscas.