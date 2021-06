Homem confessa que matou duas mulheres e promete se entregar a polícia

Foragido, ele promete se apresentar para a polícia para esclarecer os fatos

Numa mensagem de áudio enviada para o grupo da família no Whatsapp, Jorcy Marques Ortiz, 52, confessa que matou, na noite de sexta-feira (4), Rosenilda Rodrigues Maciel, 54, e a filha dela Andréia Rodrigues Maciel, 34, em Antônio João – 253 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, o criminoso disse que apenas queria dar um susto nas duas que segundo ele, insistiam em cobrar uma dívida que já havia sido paga. A dívida em questão se referia a venda de uma propriedade rural, que segundo Rosenilda teria pago com um cheque sem fundos.

Em seguida, ele nega a dívida e diz que tem o recibo de quitação assinado pela vítima. “Ninguém vai assinar um recibo sem receber. Tá ok. Só que daí cada vez que enchia a cara, se drogava e vinha na minha casa me chamar de ladrão pra todos os vizinhos ver. Ai deu no que deu. Aconteceu o que aconteceu”.

Após o duplo feminicídio, Jorcy fugiu da cidade em um Nissan Nivea, preto, que foi visto na região de Sidrolândia. Foragido, ele promete se apresentar para a polícia para esclarecer os fatos.