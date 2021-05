Homem ameaça suicídio e é denunciado pela esposa por violência psicológica

O autor jurava suicídio e a polícia salvou a vida do homem

Na noite de quarta-feira (13), a equipe policial atendeu uma vítima, de 44 anos, que relatou sofrer violência psicológica do seu convivente na rua Gonçalves Dias, no bairro Aeroporto, em Corumbá, a aproximadamente 417 quilômetros de Campo Grande. ”Se minha filha não chegasse, eu teria sido agredida”, conta a mulher.

Segundo informações oficiais, o autor perguntou se ela teria relações sexuais com outro homem pelo valor de “um milhão de reais”, ela sorrindo disse que sim. A partir disso, o suspeito começou a insultá-la e depois ameaçou jogar suas fotos nuas em redes sociais.

Em seguida, o homem entrou dentro da residência e disse que se mataria. A equipe policial entrou na residência e flagrou o acusado deitado na cama empunhando uma máquina esmerilhadora com o disco de corte próximo ao seu pescoço, tentamos contato e o acusado acionou a máquina. Na sequência, a equipe policial desligou o padrão de energia elétrica e prendeu o acusado.

Após detenção, o mesmo estava com uma lesão no pulso esquerdo, causado por uma faca ou canivete. Os dis foram encaminhados para a Primeira Delegacia de Polícia Civil para providências.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)