Home office cresce mais de 300% em vagas de emprego

Trabalhar em casa é um caminho sem volta. Tanto para patrões como para empregados e até para quem é dono do próprio negócio. A produtividade cresce muito e a economia no geral acaba sendo muito vantajosa. Por isso, o número de ofertas de vagas em home office cresceu 309% no ano passado, ou 2.428 vagas abertas nesse regime de trabalho. Este é o levantamento da do site recrutamento e seleção Vagas.com.

Os setores que mais impulsionaram esse aumento são: tecnologia com 41%, finanças com 11% e educação correspondendo a 4%. De olho nisso, candidatos têm investido em aumentar as habilidade para conquistar um cargo remoto seguindo as novas exigências de contratações. A professora do curso de Psicologia da Uniderp, Giuliana Elisa do Santos acredita que muitas seleções estão sendo feitas remotamente, por isso, é necessário demonstrar estar preparado e familiarizado com essas ferramentas.

Ser articulado para apresentar-se de forma que demonstre segurança e desenvoltura no cargo almejado, também são características buscadas, de acordo com a psicóloga. A especialista considera ainda outras habilidades para quem deseja conquistar uma vaga de trabalho remota como automotivação, buscar ser proativo e tomar iniciativa sem esperar ser cobrado ou monitorado.

“É necessário ter o autogerenciamento, ao mesmo tempo, sentir-se motivado para perseguir determinada meta. Além disso, não há a necessidade do deslocamento diário, o que pode se converter em mais tempo com a família e atividades físicas”, exemplifica a psicóloga. Mas, ela aponta as desvantagens como falta de convívio com colegas, distrações e o não gerenciamento da carga horária de trabalho, o que pode acrescentar mais tempo à jornada diária. Ah, capacidade para resolver problemas e flexibilidade diante de mudanças também são características consideradas no processo de seleção.

Tecnologia

Focando no crescimento de 41% da tecnologia, é importante destaca que estas ofertas de emprego exigem formação específica nas carreiras tecnológicas e tendem a crescer ainda mais nos próximos anos. Um exemplo claro disso é que de sete vagas identificadas pelo Canal Conecta, pelo menos seis são dessa área. Entre as oportunidades estão: Designer de Experiência do Usuário (UX), Analista de Big Data, Analista de Machine Learning, Consultor em Biomimética, Analista de Marketing Digital e Advogado 4.0.

O professor Luiz Augusto Jacinto Rodrigues, do curso de Engenharia de Software da Uniderp, destaca que é fundamental pesquisar muito sobre a área que, atualmente, tem muito desenvolvimento e pesquisa em Ciência de Dados – ramo da área de tecnologia da informação (TI). O especialista revela que há pelo menos dois anos trabalha remotamente e já se acostumou com as exigências desse tipo de trabalho. “Mesmo durante a pandemia, temos muitas posições que ganharam espaço, com a ascensão da carreira em home office. Eu costumo dizer que a melhor escolha é a que vem de muita pesquisa. Então, entrar na área de TI demanda muita análise e troca de ideias, em busca de um nicho específico”, conclui.