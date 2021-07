Atenção! pessoas com 41 anos nascidas de janeiro a junho vacinam hoje em CG

Neste sábado (3), Campo Grande irá abrir a vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 41 anos nascidas de janeiro a junho. A Sesau reforça a importância do cadastro prévio para evitar filas e aglomerações nos locais de vacinação.

A vacinação segue para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e para quem tomou a primeira dose de Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 12 de junho e para aqueles que tomaram a Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 3 de maio.

Doses exclusivas da Pfizer

Na vacinação de de adolescentes com comorbidades estão sendo utilizadas exclusivamente doses da Pfizer, seguindo deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que incluiu este público como prioritário na campanha de vacinação contra a Covid-19.

É necessário preencher os dados pessoais do adolescente e também do adulto responsável. Anexar a certidão de nascimento, documento pessoal com foto e o laudo médico indicando uma das comorbidades ou condições relacionadas abaixo:

Onde se vacinar?

Drive-thru Ayrton Senna: 7H30 às 20h

Drive-thru Albano Franco: 7H30 às 20h

Drive-thru Cassems: 7H30 às 20h

Drive-thru UCDB: 7H30 às 20h

Guanandizão: 7H30 às 20h

IMPCG: 14h às 20h

Seleta: 13h às 16h45

Unidades de saúde: 13h às 16h45