HOJE: Sorteio da prefeitura oferece 30 lotes no Bosque das Araras

A Prefeitura de Campo Grande comunica que acontece nesta quarta-feira (28), às 15 horas, o sorteio dos 30 lotes que integram o Loteamento Bosque das Araras, localizado na Região Urbana do Imbirussu. Lembrando que a habilitação ao sorteio desses lotes foi aberta ao público antes da pandemia.

No total, existem 5.419 concorrentes. A listagem completa com a relação de inscritos e as devidas numerações está publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) do dia 28 de janeiro de 2020 (edição nº 5.815).

Para quem pensa em assistir, o sorteio pode ser acompanhado tempo real pelo jornal O Estado de MS ou pelos canais digitais da Prefeitura de Campo Grande.