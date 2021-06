Hit ‘‘Carinha de BBzinha’’ faz sucesso na ‘‘Live Cabaré’’

No último sábado (29), o cantor Anderson Rodrigues participou da live “Cabaré” do cantor Leonardo. Foi por meio de seu sucesso “Carinha de BBzinha”, que Anderson recebeu o convite do anfitrião – seu ídolo e padrinho musical – para participar com ele dessa noite. O músico esteve ao lado de grandes nomes do sertanejo, como Jorge & Mateus, Marília Mendonça e Bruno & Marrone, animando a todos com seu forró.

“Carinha de BBzinha”, que tem participação especial do cantor Nattan, tomou rapidamente o topo das paradas musicais do Nordeste. A canção, que supera 6 milhões de acessos no YouTube, ocupa a 30ª (trigésima) posição no “Top 50” das músicas mais virais no Spotify Brasil.

Para a gravação do videoclipe, que foi dirigido por Kelson Veras e Marcelo Vênancio, Anderson Rodrigues convidou a atriz e modelo Innessa Pontes, e o trio Orlandinho – fenômeno na internet criador da “dancinha do piseiro” – para contracenar com ele.

A canção de Anderson se tornou um viral nas redes sociais, ultrapassando 13 milhões de conteúdos reproduzidos, parte deles por grandes influenciadores digitais no Tiktok e Instagram, como: Melissa Maia, Rebeca Barreto, Leo Marques, Orlandinho, entre outros.

O videoclipe de “Carinha de BBzinha” está disponível em todas as plataformas digitais e no canal oficial de Anderson Rodrigues no YouTube, pelo link: https://www.youtube.com/ watch?v=9nqI79qE5HU.

(Da Redação)