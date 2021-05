Helicóptero suspeito de ser usado por narcotraficantes é detido no aeroporto

Na tarde de quarta-feira (19), um helicóptero Robinson 22 PT-YVD totalmente ilegal foi apreendido pela Polícia Civil dentro do aeroporto de Fátima do Sul, a aproximadamente 249 quilômetros de Campo Grande. Três envolvidos foram presos e conduzidos para prestarem esclarecimentos na delegacia.

Após uma denúncia anônima, investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) receberam um denúncia e foram até o aeroporto da cidade, onde surpreenderam o piloto enquanto pousava o helicóptero. No local, também havia mais dois homens em um veículo com cinco galões de combustível para reabastecimento da aeronave.

Em contato com o DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), foi verificado que o helicóptero estava com irregularidades e não poderia realizar voos. Da mesma forma, o transporte de combustível para reabastecimento estava sendo realizado de forma ilegal.

Assim, a aeronave e o combustível foram apreendidos e levados até a Primeira Delegacia de Fátima do Sul. Os três homens também foram conduzidos para prestarem esclarecimentos.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)