Gustavo Lima surge de mãos dadas com mulher

Gusttavo Lima surgiu de mãos dadas com mulher em novo vídeo nas redes sociais, aumentando rumores de possível volta com Andressa Suita pouco depois de exibir aliança na live “Cabaré”, no último sábado (24). O sertanejo não identificou a companheira, mas fãs do “Embaixador” logo compararam a mão em questão à da “mãe dos meninos” e ligaram os pontos. “O amor sempre vence”, comemorou um fã-clube de Gusttavo.

A aposta em Andressa Suita se justificou, principalmente, pela unha da modelo. Alguns admiradores do casal, que ensaia reconciliação e quer evitar rótulo de “iô-iô”, analisaram vídeos publicados pela morena no mesmo dia, em que ela segura uma garrafa de água, e buscaram semelhanças com o registro compartilhado pelo pai de Gabriel e Samuel.

“É ela, sim. Mesma cor de esmalte e mesmo formato ‘almond’ nas unhas”, comentou uma fã. “A unha é a mesma”, afirmou outra admiradora animada. “Eu tô muito iludida”, brincou uma terceira. “Amo, amo esse casal”, comemorou uma internauta. “Ah, que fofo, são uma família linda”, escreveu mais uma. “Nunca se separaram”, opinou uma última sobre o casal de famosos, que anunciou o fim do casamento em outubro de 2020.

Gustavo Lima usa anel em live e fãs questionam: aliança?

No último sábado, o “Embaixador” deu mais uma dica da possível reconciliação com a mãe de Gabriel e Samuel. O cantor apareceu com novo anel na live “Cabaré”, com Leonardo, Xand Avião e Raí Saia Rodada. “Gusttavo Lima voltou a usar aliança?”, perguntou uma internauta ao ver o novo acessório do sertanejo. “Me fiz essa mesma pergunta”, afirmou outra.