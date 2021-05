Grupo de Teatro Fulano di Tal apresenta novo projeto

‘Manifesto’ explora audiovisual, performance e artes visuais em novo videoarte

“Manifesto” é o novo projeto do grupo de teatro campo-grandense Fulano di Tal, e a apresentação disponibilizada hoje (27), no canal do YouTube do grupo, é em formato de videoarte, uma linguagem que mistura as artes visuais, a performance e o audiovisual.

Edner Gustavo, 23 anos, diretor-geral do projeto, conta que a ferramenta proporcionou explorar muitos mecanismos visuais. “A gente trabalhou muito com as cores, sobreposição de imagens e ruídos na imagem. A trilha compõe junto com tudo isso também, trazendo um estranhamento. Acredito que a escolha passa por tudo isso. Pela estética, pela história e pelas referências da videoarte”, destaca.

Todo o vídeo é feito com imagens sobrepostas e colagens. É uma experiência poética sobre o corpo vivendo o agora, a partir da leitura de mundo de três jovens artistas, cultivando esperança em meio ao caos. As cenas são compostas por uma sobreposição de imagens performáticas, ruídos e interferências.

A proposta da trilha é causar um incômodo constante, com sons sintéticos rasgados, estourados, com um ruído do início ao fim, uma experiência sonora que se potencializa usando fones de ouvido. Já a fotografia tem referência a movimentos artísticos como expressionismo e dadaísmo.

Segundo Edner, a ideia de fazer algo tão inusitado partiu dele, mas foi se construindo com a ajuda de todos os envolvidos. “Gosto de trabalhar dialogando, escutando todos, provocando, questionando. Acredito nesse tipo de processo. Horizontal, reflexivo, colaborativo”, conta.

Fábio Umeda, 19 anos, também fez parte do projeto e destaca que a experiência foi intensa. “No ‘Manifesto’, tudo grita. Olhos, boca, queixo, rosto, o corpo inteiro. Foram poucos dias de preparo, então tive de ter uma disponibilidade enorme”, enfatiza.

Isso foi trabalhado como uma pergunta: “Se o seu corpo gritasse, como ele gritaria?”. “Dentro desta pergunta entram questões como amor, as marcas que se deixa na vida do outro, o egoísmo, a empatia, a guerra, a esperança.”

Para Karen Freitas, 20 anos, foi um projeto muito interessante de ser trabalhado, já que grande parte foi feita por jovens artistas de Campo Grande. “Foi feito por pessoas que têm vontade de dizer o que pensam. Só isso já traz uma identidade interessante para o trabalho”, comenta.

Edner Gustavo tomou conta da direção-geral, direção de arte, produção e performance; Ewerton Goulart cuidou da trilha sonora; Fábio Umeda também na performance; Karen Freitas na direção de fotografia, captação de imagens e edição; Marcelo Leite ficou na produção-executiva; e Vini Ferreira com a arte visual.

“Manifesto” é um projeto contemplado pela Lei Emergencial Aldir Blanc da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e vai ficar disponível a partir de hoje, (27) às 19h, até domingo (30), às 22h, no canal do YouTube do Grupo Fulano di Tal. Outras informações estão disponíveis na página do Instagram @ fulanodital.

(Ellen Prudente)