Grávidas maiores de 18 anos voltam a tomar 1ª e 2ª dose da vacina na Capital

No público da vacinação contra covid-19, nesta sexta-feira (21), imunizam as gestantes com ou sem comorbidades a partir dos 18 anos de idade, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias e quem tomou a primeira dose da Astrazeneca até 21 de março em Campo Grande.

É bom ressaltar que a vacinação segue até às 17 horas nos locais mais procurados e até 16h45 nas unidades básicas de saúde, onde o início do serviço ocorre sempre à tarde, a partir das 13h30. Somente o IMPCG (Instituto Municipal de Previdência) estará atendendo até 19h30.

Mulheres grávidas ou puérperas vão receber a primeira dose dose a partir das 7h30 se forem até a Seleta ou ao drive-thru da Cassems. O primeiro funcionará até 16h45 e o segundo até 17 horas.