Governo estuda medidas a respeito de decisão de Marquinhos em manter bandeira vermelha na Capital

Após o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) descumprir o decreto Estadual com normas pautadas pelo programa Prosseguir, que classificou a Capital como bandeira cinza, o Secretário de Estado de Saúde (SES), Geraldo Resende informou que o comitê do governo junto ao programa irá se reunir para discutir medidas quanto a decisão.

“Hoje ainda vamos fazer uma reunião para sabermos qual medida tomar, não queremos nenhuma briga política, as pessoas estão morrendo, não é tempo de contendas e sim de união” informou a assessoria.

“Nossa esperança é a adesão das pessoas às novas restrições ” diz Resende

No boletim epidemiológico desta segunda-feira (14), o Governo do Estado voltou a lembrar da situação crítica que Mato Grosso do Sul enfrenta. ” A atual situação preocupa o Governo do Estado que tem feito o possível para preservar a saúde dos sul-mato-grossenses. Na avaliação do Secretário, as medidas mais restritivas que entraram em vigor no ultimo domingo (13) são o último esforço com a população. “Nossa esperança é a adesão das pessoas às restrições que entraram em vigor no Estado”, declarou, ressaltando que sem a cooperação dos sul-mato-grossenses, o Estado não conseguirá frear o contágio da doença.

Entenda