Governo do Estado recebe 338.130 medicamentos do ‘kit intubação’

O Governo do Estado recebe na noite desse sábado (17) carregamento com 338.130 unidades de medicamentos de intubação orotraqueal (IOT), também conhecido como Kit intubação.

O secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, destacou a quantidade de medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde. “Mato Grosso do Sul possui uma das maiores ocupações d eleito de UTI do País, por isso estamos recebendo um grande quantitativo que irá ajudar os hospitais”, pontuou.

Em 13 de abril, o governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, se reuniram com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Entre as pautas apresentadas, está a solicitação de medicamentos do “kit intubação” para Mato Grosso do Sul.

Dos 338.130 medicamentos enviados pelo Ministério da Saúde, 207.020 são sedativos, 65.480 relaxantes musculares, 53.000 adjuvantes na sedação e 62.630 analgésicos.

Os medicamentos serão distribuídos aos Hospitais do Plano de Contingência do Estado para o Enfrentamento a Pandemia da Covid-19 que possuem leitos de UTI para atendimento de pacientes com Covid-19, e também aos Hospitais de Pequeno Porte e UPAs que estejam com pacientes com Covid-19 intubados.

As quantidades enviadas a cada unidade serão definidas baseadas nas informações que os referidos estabelecimentos de saúde informam semanalmente a SES. Baseado nas informações enviadas pelos hospitais em 13 de abril, os relaxantes musculares devem atender aos hospitais média de 6 dias e os sedativos média de 10 dias.