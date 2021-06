Governo do Estado firma contrato e inicia obras no Parque dos Poderes

Projeto vai custar R$ 18,9 milhões e deve ser concluído em 17 meses

O Parque dos Poderes, em Campo Grande, completa no ano que vem 40 anos e a nova idade promete ser marcada por um novo cenário no local que vai passar por revitalização. Ontem (2), o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, assinou a ordem de serviço para início das obras que giram em torno de R$ 18,9 milhões e devem durar um ano e meio.

A solenidade foi realizada no estacionamento em frente da Governadoria, na Avenida dos Poderes. Azambuja ressaltou que o Parque dos Poderes é um “patrimônio de Mato Grosso do Sul” e, para o projeto de revitalização, os usuários do local foram ouvidos. “Teve a participação dos ciclistas, dos pedestres, daqueles que praticam ginástica, corrida e, principalmente, daqueles que utilizam este local como um espaço de lazer”, ressaltou.

O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, afirmou que o projeto foi pensado de forma que não prejudique o meio ambiente. “A ciclovia, por exemplo, será feita no canteiro central e tem todo o contorno para que não haja a derrubada de árvores, uma maneira de preservar nossa flora. As faixas e as sinalizações serão muito bem feitas porque os animais passam aqui e [os veículos] precisam estar uma velocidade reduzida. Estamos em um ambiente que pertence aos animais e a gente tem de ter essa consciência.”

De acordo com o governador, o valor do investimento para as obras já está “na conta” e ele solicitou que a empresa responsável pela revitalização, a Engepar Engenharia, realize os trabalhos de forma rápida. “Agora vamos tocar essa obra em tempo recorde, com recursos já garantidos para que a gente possa devolver os sonhos do então governador Pedro Pedrossian que construiu o Parque dos Poderes”, disse.

