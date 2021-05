Governo do Estado decreta ponto facultativo e servidor terá feriado prolongado

O governo do Estado publicou no DOE (Diário Oficial do Estado) desta segunda-feira (31) a confirmação do ponto facultativo na próxima sexta-feira (04), um dia depois do feriado Nacional de Corpus Christi.

O decreto não abrange os serviços considerados essenciais como saúde e segurança pública. Neste caso o trabalho permanece normal, sem interrupções. O ponto facultativo serve para órgãos e as entidades da administração direta, autárquica e fundação do Poder Executivo.

Com isso, o funcionalismo público do Estado segue até quarta-feira.