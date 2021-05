Governo do Estado anuncia construção de 43 casas para indígenas

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, lançou o projeto de licitação para autoconstruir cerca de 43 casas para os moradores da Aldeia Água Bonita em Campo Grande. O projeto é intermediado pela Agência de Habitação Popular (Agehab).

As mudanças na aldeia urbana começaram em 2018 através da Fundação Social do Trabalho (Funsat), entrou na comunidade levando qualificação profissional na área da construção civil e disponibilizou material para que os moradores iniciassem a construção das casas.

Além da construção e entrega de 80 moradias pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) criado pelo Governo Federal no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, os indígenas que trabalharam na construção, receberam por mês um salário mínimo, cesta básica e alimentação. Inovador, o projeto recebeu o Prêmio Selo de Mérito 2020 na categoria Relevância Social e Urbana no ano passado.