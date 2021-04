Governo anuncia antecipar 2 milhões de doses da Covax para maio

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, afirmou nesta quarta-feira (28) que haverá uma antecipação de 2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 da aliança global Covax Facility para o Brasil em maio.

Rodrigo deu as declarações em pronunciamento feito a jornalistas no Palácio do Planalto, depois da 3ª reunião do Comitê de Coordenação Nacional para enfrentamento da pandemia. Com a atualização, o consórcio da OMS (Organização Mundial da Saúde) pretende entregar ao Brasil 4 milhões de doses em maio.

Segundo ele, o total de imunizantes viabilizados no mês será de 34,4 milhões de vacinas. Cruz disse ainda que o Brasil receberá nesta quinta-feira (29) 1 milhão de doses da Pfizer. Será a 1ª remessa do contrato de 100 milhões. Veja também: Bolívia vai investigar vacinação de brasileiros em regiões de fronteira

(Com informações do Poder360)