Governador é vacinado contra a covid-19

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) recebeu nesta quarta-feira (05) a primeira dose da vacina contra a covid-19, em Campo Grande. Por ter comorbidade, Reinaldo está incluído no grupo prioritário de vacinação.

Através das redes sociais, o governador do Estado relatou estar feliz por ser imunizado. “Vacinei hoje, primeira dose de AstraZeneca. Fui no Albano Franco ao meio-dia, na saída da governadoria. Foi rápido e me deixou muito feliz, sobretudo porque já enfrentei a Covid-19 em setembro do ano passado e sei o quanto é difícil”, escreveu Reinaldo.

Na ocasião, o governador falou sobre a vacinação contra a covid-19 no Estado. “Espero que nós tenhamos bastante vacina para vacinar todos os sul-mato-grossenses”, declarou. Em outro momento, ele falou sobre a expectativa de redução de casos positivos para a doença. “A gente espera que com a ampliação da vacinação a gente diminuia a contaminações, e, principalmente os óbitos”, comentou.

Reinaldo Azambuja deve receber a segunda dose daqui há 90 dias.