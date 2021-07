Governador do RS se assume gay em entrevista para Bial: “tenho orgulho disso”

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), assumiu ser gay durante entrevista para o programa “Conversa com Bial”. Ele, que tem 36 anos e é o mais jovem governador eleito do país, disse ter orgulho de ser quem é. O partido parabenizou o governador pela atitude.

Para Pedro Bial, ele falou sobre sua orientação sexual. “Eu sou gay, sou um gay e sou um governador gay. Não sou um gay governador, tanto quanto o [presidente Barack] Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. E tenho orgulho disso”, afirmou.

Sua declaração ocorre em um momento de críticas nas redes sociais. “Como ser humano que sou, tive minhas inseguranças, meus questionamentos, mas foi um processo para mim, de aceitação”.

O governador do Rio Grande do Sul é um dos pré-candidatos do PSDB para a eleição presidencial de 2022. Ele está disputando a vaga com o governador de São Paulo, João Dória, o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio.

A conta do PSDB nas redes sociais parabenizou Leite pela atitude de falar sobre sua orientação sexual publicamente. O próprio Dória postou sobre o assunto. “Admiração e respeito ao meu amigo Eduardo Leite”.