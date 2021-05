Governador amplia vagas de processos seletivos internos para oficiais e sargentos do Corpo de Bombeiros Militar

Está publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (13), decreto assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, ampliando o número de vagas do processo seletivo interno para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Inicialmente o processo seletivo previa 15 vagas, pelos critérios de merecimento intelectual e de antiguidade e com a ampliação de mais 14 vagas publicada no DOE de hoje, ao todo serão selecionados 29 candidatos a oficiais.

As vagas serão preenchidas por candidatos aprovados em todas as fases do certame para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais, pelos critérios de merecimento intelectual e de antiguidade, observando a ordem de classificação, bem como as normas previstas no edital que autorizou a realização do processo seletivo.

A autorização do governador para a ampliação do número de vagas está publicada na página 3 do DOE de hoje e pode ser acessada clicando aqui.

Mais sargentos

Reinaldo Azambuja também autorizou ampliar em mais 23 o quantitativo de vagas do processo seletivo interno para ingresso no Curso de Formação de Sargentos do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul.

Inicialmente 93 bombeiros seriam promovidos a sargentos, com a publicação do novo edital sobe para 116 o número de militares que irão assumir o novo posto. Clique aqui para conferir a publicação. (com assessoria)