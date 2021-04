Goiano é multado em R$ 420 mil por transporte ilegal de minhocas

Condutor de 45 anos, natural de Goiânia (GO), foi autuado administrativamente e multado em R$ R$ 420 mil após ser flagrado pela Polícia Militar Ambiental (PMA) transportando 840 minhocoçus. Além da multa administrativa, o homem também irá responder por crime ambiental.

De acordo com informações da PMMS, ontem (14), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Dourados no posto da BR 163, no município de Rio Brilhante. No local, a equipe verificou que o homem não possuía autorização do órgão ambiental para o transporte dos animais silvestres.

O suspeito alegou que teria retirado as minhocas de uma transportadora na cidade de Goiânia (GO) e realizaria a entrega da carga em um pesqueiro na cidade de Rio Brilhante.

As minhocas serão encaminhadas ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande.