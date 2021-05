Gestantes vacinadas com D1 Astrazeneca devem aguardar 45 dias após o parto para D2

Gestantes e puérperas que tomaram a primeira dose da vacina Covid-19 da AstraZeneca devem aguardar o fim da gestação e do período puerpério (até 45 dias pós-parto) para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante.

A Secretaria de estado de Saúde recebeu orientação do Programa Nacional de Imunização (PNI), após a suspensão temporária do uso do imunizante para esse público, por recomendação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

A vacinação de gestantes e puérperas sem comorbidades continua suspensa. Já as gestantes e puérperas com comorbidades devem ser imunizadas com a vacina da Pfizer ou Coronavac.

As gestantes e puérperas pertencentes a outros grupos prioritários, como por exemplo, trabalhadoras da saúde ou de outros serviços essenciais, poderão ser vacinadas após avaliação individual de risco e benefício, feita com seu médico.

Mato Grosso do Sul aplicou a primeira dose da vacina contra Covid em 6.777 gestantes e puérperas. 3.538 tomaram a D1 da vacina da Aztrazeneca, 3.131 a vacina da Pfizer e 108 a vacina da Coronavac.

O Ministério da Saúde também orienta que gestantes e puérperas que já receberam a vacina da AstraZeneca devem procurar atendimento médico imediato se apresentarem, nos 4 a 28 dias seguintes a vacinação, sintomas como falta de ar; dor no peito; inchaço na perna; dor abdominal persistente; sintomas neurológicos, como dor de cabeça persistente e de forte intensidade, borrada, dificuldade na fala ou sonolência; ou pequenas manchas avermelhadas na pele além do local em que foi aplicada a vacina. (com assessoria)