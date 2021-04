Gestantes já podem realizar cadastro para vacinação contra covid-19

Mulheres com gestação a partir da 12º semana já podem realizar cadastro prévio para a vacinação contra a covid-19 na Capital. A Prefeitura também disponibilizou o cadastro para aquelas que estão no período do puerpério até 45 dias após parto.

A vacinação desse grupo ainda não tem previsão de início, porém as mulheres que se encaixam nesse perfil podem acessar o site Vacina Campo Grande e realizar a validação dos dados.

O Secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, reforçou que o objetivo do cadastro para esse grupo é facilitar a identificação e dar mais celeridade no processo de vacinação.

“Ainda não há uma data específica ou calendário estabelecido para vacinar este público, mas o cadastro é importante para termos esse levantamento. Além disso, é necessário, tanto para as gestantes quanto para as puérperas, que seja fornecida a autorização do médico para que essa mulher possa se vacinar e isso já pode ser providenciado para que quando chegar o dia de se vacinar, não haja surpresas. Precisamos dar uma atenção especial a estas mulheres em razão do impacto que a pandemia tem causado a elas”, comentou.

No site consta um termo de aceite que informa, que para “Gestantes, Puérperas e Lactantes: a vacinação poderá ser realizada após avaliação e com decisão compartilhada, entre a mulher e seu médico”.

*Matéria atualizada às 15h08 para acréscimo de informações