Gerente compara cabelo de funcionário a pelos pubianos

Caso foi parar na delegacia

Pablo Kallew dos Santos, 23 anos, registrou boletim de ocorrência contra o gerente de uma churrascaria localizada na avenida Afonso Pena, em Campo Grande, após sofrer injúria racial. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro (Depac-Centro).

O episódio ocorreu na última terça-feira (04), por volta das 10h40, quando Pablo chegou no local para trabalhar com o cabelo solto. O jovem seguiu até o banheiro onde estava se arrumando para começar o expediente quando o gerente chegou e declarou “você sabe quem me lembrou quando você chegou com esse seu cabelo aí? O cabelo do meu s**** quando mais novo”. A cena ocorreu na presença de outros dois funcionários.

Por meio das redes sociais, Pablo realizou um desabafo na quinta-feira (06) e narrou toda a situação.

Confira na íntegra:

“Bom venho expor minha opinião sobre um acontecido recente comigo.

Tinha basicamente uma semana de empresa (N*T*V*S GR*LL, na Afonso Pena) em uma vaga indicada por um amigo que já trabalhava na empresa.

Oque aconteceu foi que um dia em questão por nosso boné estar virado para trás o GERENTE falou alto no meio do salão para virarmos para frente, que ele não tinha contratado malandro/maloqueiro “parece maloqueiro”.

Depois disso eu evitei ao máximo não colocar o boné pra trás. E um dia resolvi lavar o cabelo, mas usaria uma touca preta… e assim fiz.

Cheguei no trabalho com meu cabelo solto às 10:40 e passei de frente para o mesmo Gerente.

Fui direto para o banheiro e coloquei minha touca e fui trabalhar. E em seguida ele veio em minha direção com ar de sarcasmo e sorrindo e disse ” Ow… você sabe quem me lembrou quando você chegou com esse seu cabelo aí?” Eu disse que não sabia… “Lembrou o cabelo do meu saco quando mais novo” (enquanto fazia menção de abaixar a calça) e saiu rindo alto pra caralho…tinha 2 garçons à nossa frente e meu companheiro de copa ninguém riu porem todo mundo se assustou também.

Eu juro que tentei relevar… e não disse nada mesmo.

Mas não consigo tratar como se não fosse nada!”

O Estado Online entrou em contato com o Pablo. “Isso deve ser exposto para verem que nunca mais vamos nos calar”, afirmou.