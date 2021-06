Geraldo Espíndola lança hoje seu projeto ‘‘Não, Violência Não’’

Com repertório de 11 canções que inclui composições antológicas como “Quiquiho”, “Cunhatay-Porã”, “Vida Cigana” e “É Necessário”, Geraldo Espíndola lança hoje o projeto musical “Não, Violência Não”. A apresentação tem participação especial do multiinstrumentista Marcelo Loureiro e El Trio, formado pelos músicos Gabriel Basso, Adriel Santos e Gabriel de Andrade.

Geraldo Espíndola dedicou o novo projeto à paz e também aos profissionais de saúde que têm lutado na linha de frente pela sobrevivência de pessoas que são acometidas pela COVID-19, realçando a importância da fé e da ciência.

A Quiquiho Produções preparou o show trazendo não apenas a emblemática coletânea de canções que marcam a carreira do músico, mas também composições pouco executadas e ouvidas pelo público e até inéditas em suas apresentações.

Segundo Geraldo Espíndola, o projeto é dedicado, em geral, à paz e à sensatez como elementos essenciais da convivência humana e da justiça. Ele dedica também aos profissionais de saúde “que dão a própria vida em defesa das vidas ameaçadas pela doença”. Frisa a importância da fé e da ciência, “até que a raça humana se conscientize”.

O projeto “Não, Violência Não”, submetido à Lei Aldir Blanc de financiamento cultural, foi aprovado e tem o apoio de Fundo Municipal de Investimentos Culturais, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Secretaria Especial de Cultura (Ministério do Turismo) e TV Educativa de Mato Grosso do Sul, com transmissão na TVE e pelo canal www.youtube.com/ RedeEducativaMS, a partir das 20h.

