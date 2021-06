GELADO: moradores de rua recebem cobertores

Foram 25 pessoas carentes atendidas que receberam cobertores das equipes da Guarda Municipal, destes apenas um morador aceitou ser encaminhado a Casa da Acolhida. A ação faz parte do “Projeto Noites Frias – 2021”.

A Guarda Municipal de Dourados (GMD) distribui cobertores e agasalhos às pessoas carentes em estado de vulnerabilidade, principalmente aos moradores de rua. A ação começou na tarde desta segunda-feira (28) com a parceria da Assistência Social que fez a doação dos cobertores e da AGEHAB com os agasalhos.

As equipes da GMD percorreram as ruas da cidade procurando os moradores de rua onde distribuíram os cobertores e agasalhos. Durante a abordagem também era ofertado o encaminhamento a Casa da Acolhida.

As ações ocorreram em vários bairros, Jd. Flórida, Centro, Cachoeirinha, Jd. Caramuru, Izidro Pedroso, Vila São Francisco e contou com o apoio da população que ligou nos telefones 153 e 199 informando os locais onde se encontravam as pessoas em vulnerabilidade.