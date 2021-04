O litro da gasolina comum apresentou queda de 0,89% no preço médio comercializado nos postos de Campo Grande, saindo de R$ 5,61 para R$ 5,56. A informação é da última pesquisa feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), entre os dias 4 e 10 de abril, comparando de 21 a 27 de março.

O valor mínimo foi encontrado por R$ 5,47 no Auto Posto Pororoca XVIII Ltda. e o máximo (R$ 5,74) no estabelecimento Ana R. Torres – Guanandi. Ou seja, diferença de 4,93% no preço da gasolina.

O custo médio da aditivada saiu de R$ 5,78 para R$ 5,65 (2,25%). No Nogueira Cassaro Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. está R$ 5,49 e no Posto Katia Locatelli Ltda., R$ 5,79. A variação desse tipo de combustível foi de 5,46%.

A média do etanol ficou em R$ 4,07. No Bonatto & Bonatto Ltda. é vendido por R$ 3,87 e no Comércio de Combustíveis Castro Ltda. R$ 4,29 (10,85%). Ainda conforme o levantamento de dados, o diesel variou 8,52% entre um posto de combustíveis e outro. Enquanto no Auto Posto Pororoca XVIII Ltda. está por R$ 3,99, no Comércio de Combustíveis Castro está R$ 4,33. O valor médio é de R$ 4,17. Mais sobre economia.

(Texto: Izabela Cavalcanti)