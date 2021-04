Galvão Bueno lamenta não poder narrar sua última Olimpíada em Tóquio

Em um podcast do globoesporte.com, “Hoje sim”, Galvão Bueno afirmou que Tóquio 2020 será sua despedida das narrações dos Jogos Olímpicos.

Por conta da pandemia de Covid-19, sua despedida será à distância. Devido ao aumento do número de casos no Brasil, a Globo não sabe ainda quantos correspondentes serão enviados ao Japão, levando em conta as restrições de voos de diversos países.

Galvão não se estendeu sobre o assunto, apenas lamentou: “minha última Olimpíada, vou ter que fazer sem ir lá. Veja se eu estou feliz”.

O comentarista, que está há 14 meses afastado por conta da pandemia, volta às transmissões neste domingo (11), às 11h (horário de Brasília), no jogo entre o Flamengo e o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil.