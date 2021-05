Gal Gadot pede fim de conflitos entre Israel e Palestina

A atriz estrela de “Mulher Maravilha”, Gal Gadot, 36 anos, realizou um apelo pedindo união entre Israel e países vizinhos. Após a declaração, internautas a acusaram de ser uma “ferramenta de propaganda”.

No Twitter, a ex-militar israelense, publicou um texto dizendo:

“Meu coração chora. Meu país está em guerra. Eu temo por minha família, meus amigos. Eu temo por meu povo. Isso é um ciclo vicioso que se arrasta por muito tempo. Israel merece viver como uma nação livre e segura. Nossos vizinhos merecem o mesmo. Eu oro pelas vítimas e seus familiares, eu oro pelo fim dessa hostilidade inimaginável. Eu oro para que nossos líderes encontrem uma solução para que possamos viver lado a lado em paz. Eu oro por dias melhores.”

Entenda o caso

Nesta semana, membros palestinos do Hamas lançaram mais de 1.000 mísseis contra Israel, as forças do país reagiram bombardeando Gaza. Dezenas de pessoas morreram na ação.