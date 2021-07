Futsal Feminino se prepara para Taça Brasil 2021 e pensa no pódio

Equipe segue para competição nacional sem apoio financeiro

Depois de mais de um ano sem competir na Taça Brasil, pelo cancelamento do torneio no ano passado, devido a pandemia do novo coronavírus, o time de futsal feminino SERC/UCDB se prepara para fazer bonito na competição de 2021, que acontece de 22 a 28 de agosto, na cidade de Pato Branco, no Paraná.

O histórico do time no campeonato não deixa a desejar, na edição de 2019 conquistaram o 4º lugar, ficando entre as quatro melhores equipes de futebol de quadra do país. Neste ano a equipe se prepara com a intenção de chegar mais longe que a competição anterior: ir para a final e conquistar um lugar no pódio.

O time é uma parceria entre a Universidade Católica Dom Bosco e a Sociedade Esportiva e Recreativa do Chapadão, no qual realizavam seus treinos nas quadras da UCDB, entretanto com a aplicação da vacina para a COVID-19 no campus, o time passou a treinar no Instituto São Vicente, na Lagoa Santa Cruz.

Segundo a volante Bruna Elisbão, a equipe se mantém focada no título. “Estamos treinando bastante parte técnica, tática e preparação física individual. O time está completo e estamos trabalhando para fazer uma ótima competição, estamos determinadas em ficar entre as quatro primeiras”, contou a jogadora, ontem (30), por telefone.

Campo

Enquanto nas quadras a equipe tem destaque nas competições estaduais e nacionais, no campo ainda estão buscando seu espaço. Há três anos o clube encarou o desafio de competir na modalidade e embora os resultados não tenham sido o esperado, a melhora entre o primeiro campeonato e o deste ano é visível.

No Campeonato Brasileiro Série A2 de 2019, a equipe conseguiu marcar apenas um gol em todo o torneio e voltou para a casa sem nenhuma vitória. Já neste ano, no começo de junho, as meninas venceram um jogo, contra o Mixto (MT) e conseguiram fazer oito gols em toda a competição.

“Essa vitória foi importante, foi a primeira no brasileiro, fez a gente ver a evolução. Somos um time de quadra, com apenas três anos de campo, o resultado não foi satisfatório, mas conseguimos ver o crescimento, agora é trabalhar para ver se ano que vem conseguimos uma classificação”, destacou a volante Bruna Elisbão.

Apoio

Embora o futebol de campo e de quadra das meninas do SERC/UCDB tenha crescido, o apoio de patrocinadores tem continuado o mesmo. A falta de apoio por parte de patrocinadores de empresas privadas impede que a equipe se torne um time profissional. Por terem que trabalhar e não poderem se dedicar 100% ao esporte, as jogadoras encontram dificuldade em se manter na equipe e poder viajar para as competições.

A falta de disponibilidade por compromissos fora do esporte, muitas vezes impede que a equipe chegue completa para competições fora do estado, principalmente do futebol de campo, que demanda mais jogadoras. “Não temos apoio do município e nos faltam patrocinadores, o que às vezes nos impede de chegarmos inteiros nas competições”, apontou o técnico da equipe Luiz Fernando Borges Daniel.

O futsal masculino, entretanto, vem ganhando destaque nos campeonatos, resultado disso é a Taça Brasil 2021, de futsal masculino que será sediado na cidade de Dourados. “Eles têm mais patrocínio e assim conseguem mais visibilidade, participam de mais torneios e campeonatos. Mas, é uma questão de tempo para nós também, pois nosso feminino já mostrou muito na última Taça Brasil”, concluiu a jogadora.

(Ellen Prudente)