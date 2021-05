Funkeiro MC Kevin morre após cair do 11º andar de hotel

O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, 23, conhecido como MC Kevin, faleceu na noite desde domingo após cair do 11º andar de um hotel da Barra, na noite deste domingo. No último dia 1º de Maio, Kevin se casou, em Tulum, no México.

O artista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, após a queda. Ele foi transferido, em hospital grave, ao Hospital Miguel Couto, e a Secretaria municipal de Saudé confirmou o falecimento às 21h30. Policiais da 16ª DP estão no hospital apurando as informações do caso.

No final de março, MC Kevin chegou a anunciar nas suas redes sociais que deixaria a carreira de cantor, mas, de acordo com registros no seu instagram, ele fez uma apresentação, em uma festa com muito público, na noite deste sábado.

(Com informações da Agência O Globo)