Funeral do príncipe Philip acontece no próximo sábado

O funeral do príncipe Philip, será realizado no próximo sábado, dia 17 de abril, em Windsor, anunciou o Palácio de Buckingham neste sábado (10), confirmando que o príncipe Harry estará presente.

Mais cedo, salvas de tiros de canhão foram disparadas em todo Reino Unido e apesar do pedido da família real para que o público obedecesse às regras de distanciamento social e evitasse ir às ruas, milhares de britânicos deixaram cartas e flores do lado de fora do Castelo de Windsor e do Palácio de Buckingham durante a noite.

A cerimônia do próximo sábado acontecerá às 15h (11h no horário de Brasília) na capela de São Jorge, dentro da residência real onde o marido de Elizabeth II morreu. O evento reduzido e discreto será transmitida pela televisão. Todo o país fará um minuto de silêncio.

O número de convidados será limitado a 30 pessoas — não haverá acesso ao público ou uma procissão pública. Os membros da família real, separadamente da rainha, caminharão atrás do caixão entre o Castelo de Windsor e a Capela de Saint George. (Com informações a Agência O Globo)