Fundação de Cultura seleciona artistas para lives no Som da Concha

Estão abertas as inscrições para licitação, na modalidade “Concurso”, para seleção de artistas para apresentações musicais no projeto “Som da Concha 2021”. O formato das apresentações será exclusivamente por meio de lives, aberta a todo público interessado em acessá-la.

O projeto selecionará 20 atrações musicais, sendo dez para o show de abertura e dez para o de encerramento. Os selecionados receberão: R$ 3.500,00 para apresentação com duração de 40 minutos cada no show de abertura e R$ 7.500,00 para apresentação com duração de 60 minutos cada para o show de encerramento.

O Projeto “Som da Concha – 2021” tem previsão para realização de 10 edições, nos dias 18 e 19 de setembro; 02 e 03 de outubro; 16 e 17 de outubro; 30 e 31 de outubro; 06 e 07 de novembro. A ordem de apresentação dos selecionados será conforme a ordem decrescente de classificação dos proponentes.

Podem participar da seleção músicos instrumentistas ou cantores solos; bandas, grupos, ou coletivos musicais com ou sem personalidade jurídica, e com ou sem fins lucrativos. Cada artista, grupo, banda ou coletivo só poderá apresentar uma única proposta de apresentação.

As inscrições deverão ser realizadas das 8 horas desta sexta-feira, 21/05/2021, às 23 horas e 59 minutos do dia 04/07/2021 e somente por meio do formulário Google.

O resultado da seleção será publicado no dia 14 de julho, com prazo para recurso de 15 a 21 de julho. A previsão para divulgação do resultado final é o dia 9 de agosto, com período de contratação de 18 a 25 de agosto.

Detalhes

A seleção será feita de forma individual por cada membro da Comissão, que deverá lançar notas de acordo com os seguintes critérios: Qualidade artística da proposta = peso 4; Originalidade e relevância cultural do trabalho apresentado= peso 4; Currículo do artista solo ou da banda ou dos integrantes do coletivo= peso 2. Cada integrante da Comissão de Seleção atribuirá notas de 05 (cinco) a 10 (dez) para cada critério, que será multiplicada pelo respectivo peso.

Para ser classificada, a proposta deverá atingir a pontuação mínima de 70 (setenta) pontos de média, somadas as notas atribuídas por cada membro titular da Comissão de Seleção e dividida por 3 (três). O primeiro critério para desempate entre dois ou mais selecionados, será a maior nota no quesito originalidade e relevância cultural do trabalho apresentado.

O Edital de Regulamento está disponível na íntegra nos endereços link EDITAIS. Podendo também ser obtido no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Mato Grosso do Sul, no site.