Funcionário que furtava combustível é preso em flagrante na Capital

A Polícia Civil, por meio da Primeira Delegacia de Campo Grande, prendeu em flagrante nesta quinta-feira (08), um homem pela prática de furto qualificado.

O indivíduo, que era funcionário de um posto de combustível, era responsável por transportar a gasolina da distribuidora. Após o abastecimento do combustível desviava da rota, seguindo para uma residência, onde desviava parte do líquido. Os galões com a gasolina furtada eram vendidos por meio de um aplicativo de celular, por R$ 4,00 o litro.

Conforme relatos, o funcionário desviava do percurso – estabelecido pelo Instituto de Meio Ambiente (IMASUL) – e se deslocava até uma residência localizada no Jardim Aeroporto, onde subtraía o combustível e armazenava em galões mantidos de forma irregular no imóvel.

Nas investigações, descobriram que por volta das 8 horas de quarta-feira (07), o rastreador do caminhão de transporte havia sido bloqueado e o suspeito saído do percurso programado. Após o retorno ao posto, foi questionado sobre o assunto e o homem acabou confessando o crime, dizendo que furtava de 40 a 50 litros de combustível a cada saída do local.

Na sua residência foram localizados três galões com combustíveis e outros vazios. O funcionário foi preso em flagrante por furto qualificado e o caso segue sob investigação da 1ª delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.