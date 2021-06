Fumacê percorre 10 bairros da Capital

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), popularmente conhecido como Fumacê, vai percorrer 10 bairros no período da tarde desta terça-feira (01). As equipes estarão nos bairros: Alves Pereira, Carandá Bosque, Centro Oeste, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian, Mata do Segredo, Moreninhas, Vila Nasser, Noroeste e Nova Lima.

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. Os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário: