Frio vai embora e sábado promete tempo firme e seco em todo Estado

O primeiro final de semana de julho em Mato Grosso do Sul será de tempo estável. Em MS, o dia de sábado (03) ganha o céu claro mas com tempo seco, já que uma massa de ar seco segue atuando no Estado, mas o sol brilha forte ao longo do dia em todas as áreas e não chove.

Em Campo Grande, o tempo fica firme com predomínio de sol, e as temperaturas podem variar entre 14°C a 28°C ao longo do dia. Os índices de humidade do ar podem atingir níveis abaixo de 30%, considerado estado de atenção a saúde.

A madrugada pode registrar temperatura mínima de 7°C e a máxima pode chegar aos 33°C na região pantaneira.