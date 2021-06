Frio e chuva voltam e Inmet alerta para risco de temporal em 30 municípios

Já está chovendo na região sul de Mato Grosso do Sul e o sol nem chega aparecer nesta área. Nas demais regiões o tempo ainda segue firme, mas com possíveis mudanças a qualquer momento.

Segundo a Somar Meteorologia as pancadas podem vir com intensidade entre fraca e moderada, e acompanhadas de raios e rajadas de vento.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu aviso de temporal para 30 municípios das regiões sul, sudoeste e pantanal. A chuva pode ter acumulados de até 50 mm e ventos fortes que podem atingir entre 40-60 km/h, além de queda de granizo.

De modo geral, as condições para esta segunda-feira são de céu claro a parcialmente nublado. Os níveis de umidade relativa do ar seguem baixos podendo ficar abaixo dos 30% nos períodos mais quentes do dia.

O dia será de grande amplitude térmica em Mato Grosso do Sul. A temperatura na madrugada pode registrar 15°C na região norte, e a máxima pode chegar aos 35°C também no setor norte do Estado.

Em Campo Grande as condições são de céu parcialmente nublado a nublado, e as temperaturas podem registrar mínima de 21°C e máxima de 32°C.