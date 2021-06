Frio combina com sopa

Prato típico do inverno pode ser preparado com legumes, verduras, proteínas e traz uma variedade de opções gostosas

O inverno chegou e não há nada melhor do que comer comidas quentinhas. É a época dos caldos, fondues, queijos, risotos, sopas e bebidas, como, por exemplo, chocolates, chás e até drinques encorpados. Para te ajudar a escolher o prato perfeito, durante o mês de junho, o Viver Bem trará receitas deliciosas que vão ajudar a aquecer o corpo.

Nesta semana, a sugestão de uma delícia de inverno quentinha são as queridinhas do frio, as sopas. Nutritivas e saborosas, elas ajudam a manter a temperatura corporal e o funcionamento adequado do organismo. O prato típico pode ser preparado com legumes, verduras, proteínas e traz uma variedade de opções gostosas.

A professora do curso de Gastronomia da Uniderp, Giovanka de Senna Barbosa explica que além de nutritiva, a sopa é uma ótima opção para os dias frios, porque é um prato sentimental e que nos faz lembrar da infância.

“As sopas são ótimas opções para o inverno porque são quentinhas, nos ajuda a ter conforto, uma memória afetiva, nos lembramos de nossas avós, tias. Além de trazer muitos benefícios nutricionais, porque geralmente se usa muitos legumes. E também por ser tudo bem cozido, de fácil digestão, o que facilita muito por geralmente ser servida à noite, não vai atrapalhar o sono”, revela a docente.

Apesar de ser um prato fácil de fazer tem uns segredinhos que valem muito a pena aprender. Para fazer uma sopa de qualidade é preciso escolher bons ingredientes, de preferência bem maduros, no caso dos legumes.

“Não adianta querer mascarar um produto ruim no meio da sopa, porque pode exaltar mais ainda o defeito. Por outro lado, os legumes que estão feios ou amassadinhos, são ótimos para serem usados em sopas, pois, como não servem para saladas, por exemplo, pela aparência, na sopa encontram sua função. Mas atenção, não podem estar estragados ou mofados, somente feios ou amassados”, ensina a especialista.

As sopas possuem, dentre as receitas mais tradicionais, uma variedade interessante de possibilidades para deixarmos a refeição ao nosso gosto. Por isso, as proteínas podem fazer parte tranquilamente do prato. De acordo com Giovanka, é interessante sempre usar um legume para ajudar engrossar e uma cenoura, por exemplo, para colorir o prato.

“Mandioca ou batata são ótimas opções para engrossar. Carne vermelha, rainha das sopas, é o músculo. E no caso do frango fica bom até com coxinha da asa. Uma dica boa é, se for usar o peito de frango, cozinhe ele primeiro com osso, libera mais sabor, depois passa pra sopa em si”, orienta.

Acompanhamentos

Você sabe como incrementar o prato e deixá-lo mais saboroso? Basta inserir acompanhamentos simples, mas que farão toda a diferença no paladar.

*Pão

*Torradas

*Croutons

*Chips

*Queijos

*Palitos de legumes

Já pensou em combinar sopa e vinho? As duas iguarias casam muito bem

“No Brasil não se usa tanto uma bebida acompanhando, porque a sopa já é líquida o suficiente. Mas se fizer questão de um acompanhamento, uma boa taça de vinho tinto vai muito bem, ou até uma xícara de chá. Evitar bebidas geladas”, conclui.

Receitas de sopas quentinhas

Canja

Ingredientes

2 dentes de alho

½ cebola picada

2 colheres de sopa de óleo

400 gramas de pé de galinha

2 litros de água

Louro a gosto

Sal a gosto

1 xícara de chá de arroz

3 colheres de sopa de salsa

Preparo

Em uma panela com óleo, doure a cebola e o alho. Acrescente os pés de galinha e refogue. Junte a água, o louro e o sal. Ferva até que os pés de galinha estejam cozidos. Retire os pés já cozidos e acrescente o arroz. Cozinhe bem e junte a salsa. Sirva quente.

Sopa creme de abóbora

2 ½ xícaras de chá de abóbora madura cortada em cubos

1 litro de água

4 colheres de sopa de arroz

2 ½ xícaras de leite

¾ xícara de chá de cebola picada

1 colher de sopa de manteiga

Sal a gosto

Preparo

Cozinhe a abóbora na água até ficar macia. Depois de cozida, acrescente o arroz e deixe cozinhar até amolecer e secar a água. Bata no liquidificador a abóbora com o arroz, o leite e a cebola. Depois de batido leve ao fogo brando, junto com a manteiga, até engrossar. Tempere com sal.

(Bruna Marques)