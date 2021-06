Força Tática prende homem roubando placas de energia solar

a Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar prendeu em flagrante na quarta-feira (16), um homem, de 37 anos pela, denunciado por furtar placas de energia solar do telhado de uma residência da rua João Carrato, região do bairro Da Lapa, em Três Lagoas – 334 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações, a equipe policial chegou no local e flagrou o suspeito, que abandonou as placas e fugiu por cima de telhados e pulando muros de residências vizinhas, sendo capturado após ser cercado.

Na seqûencia, o autor recebeu voz de prisão e foi entregue na delegacia de Polícia Civil, onde foi preso e encaminhado ao Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)